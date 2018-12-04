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وفاة جندي أمريكي في انفجار بأفغانستان الأسبوع الماضي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:06 ص
وفاة جندي أمريكي في انفجار بأفغانستان الأسبوع الماضي
الجيش الأمريكي
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وكالات
 

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت متأخر من أمس الإثنين، أن جنديا أمريكيا أصيب بجروح في تفجير بجنوب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي توفي في ألمانيا.

 

وجاء في بيان الوزارة أن "جاسون ميتشيل ماكلاري (24 عاماً) توفي أول أمس الأحد في مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا متأثراً بجروحه التي أصيب بها في انفجار قنبلة، وأسفر أيضاً عن مقتل 3 جنود آخرين الثلاثاء الماضي".

 

وقالت مهمة الدعم الحازم في بيان وقت وقوع الحادث إن "التفجير الذي وقع في إقليم غازني أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين ومقاول".

 

ويعد ماكلاري الجندي الـ13 الذي يقتل في أفغانستان منذ بداية العام.

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