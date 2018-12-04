ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على موعد عرض "أبو العروسة 2"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:54 ص
تعرف على موعد عرض أبو العروسة 2
طباعة
الفجر الفني
 
حددت الشركة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة" موعد عرض الجزء الثاني من أحداثه 22 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن الجزء الثاني يحمل العديد من الأحداث الجديدة.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المشكلات التي تواجه الطبقة المتوسطة، والتحولات التي أصابت الأسرة المصرية في السنوات الأخيرة، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ60 حلقة.

مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.​
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 9:20:02 AM