تعرف على موعد عرض "أبو العروسة 2"

حددت الشركة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة" موعد عرض الجزء الثاني من أحداثه 22 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن الجزء الثاني يحمل العديد من الأحداث الجديدة.





وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المشكلات التي تواجه الطبقة المتوسطة، والتحولات التي أصابت الأسرة المصرية في السنوات الأخيرة، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ60 حلقة.





مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.​