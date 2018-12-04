عبدالشافي والسعيد في مهمة جديدة مع الأهلي أمام وفاق سطيف

يستضيف فريق الأهلي السعودي الذي يضم الثنائي المصري محمد عبدالشافي وعبدالله السعيد نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري في تمام الساعة السادسة والنصف اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، وذلك في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.









ويدخل فريق الأهلي اللقاء بأفضلية تسجيله لهدف وحيد في لقاء الذهاب الذي احتضنه ملعب 8 مايو مؤخراً في مدينة سطيف الجزائرية، وكان من تسجيل المهاجم عبدالرحمن غريب، ويتطلع أصحاب الأرض إلى تعزيز تفوقهم بكسب آخر يعبر بهم إلى دور ربع النهائي من البطولة، بينما يسعى الضيوف إلى كسب المواجهة والانتقال إلى الدور القادم.





في حين، تبقى لقاءين من لقاءات إياب دور الـ 16 من البطولة، والتي ستقام يومي العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري وتجمع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بنظيره فريق المريخ السوداني.





اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب.



