بث مباشر برنامج ساعة مع شوبير علي راديو أون سبورت FM
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:59 صمحمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر برنامج ساعة مع شوبير علي راديو أون سبورت FM، حيث يمكن الإستماع من خلال البث المباشر راديو اون سبورت اف ام إلي باقة من البرامج وفي مقدمتها برنامج ساعة مع شوبير تقديم الكابتن أحمد شوبير.
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