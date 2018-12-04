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بث مباشر برنامج ساعة مع شوبير علي راديو أون سبورت FM

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:59 ص
بث مباشر برنامج ساعة مع شوبير علي راديو أون سبورت FM
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محمد الشيخ
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر برنامج ساعة مع شوبير علي راديو أون سبورت FM، حيث يمكن الإستماع من خلال البث المباشر راديو اون سبورت اف ام إلي باقة من البرامج وفي مقدمتها برنامج ساعة مع شوبير تقديم الكابتن أحمد شوبير.

استمع الآن إلي إذاعة راديو أون سبورت إف إم من هنا..

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