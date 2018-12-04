ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باوك اليوناني ينافس الأهلي على ضم نجم وادي دجلة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:54 ص
باوك اليوناني ينافس الأهلي على ضم نجم وادي دجلة
طباعة
محمد مرعي
 
تلقت إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، صباح اليوم فاكسًا رسميًا من مسؤولو نادي باوك اليوناني، من أجل الحصول على خدمات محمود مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتواصل مسؤولو النادي اليوناني مع مدرب الفريق ومواطنهم جونياس تاكيس، من أجل مطالبته بالموافقة على رحيله خارجيًا في ظل حاجة الفريق لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجاري.

ويعتبر مرعي، من العناصر الشابة التي ظهرت على الساحة الكروية وأصبح مطمعًا لجميع الأندية وأهمها ناديي الأهلي والزمالك، للحصول على خدماته.

المزيد عن: وادي دجلة محمود مرعي عمرو وردة صفقات الاهلي باوك اليوناني الأهلي ووادي دجلة اليوم الأهلي ووادي دجلة الأهلي اخبار صفقات الأهلي أخبار الأهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 9:20:02 AM