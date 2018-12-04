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استشهاد فلسطيني في طولكرم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:43 ص
استشهاد فلسطيني في طولكرم
قوات الاحتلال - أرشيفية
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وكالات
 

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، يدعى محمد حسام عبد اللطيف حبالي (22 عاماً) من مخيم طولكرم، برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي للمدينة.

 

وأوضحت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنها حصلت على معلومات طبية من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، تشير إلى أن الشاب حبالي استشهد بعد إصابته بعيار ناري في الرأس والأطراف السفلية.

 

وكانت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة وتمركزت في الحي الغربي منها، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عدد من منازل المواطنين وعاثت فيها دماراً وتخريباً.

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