رسامة كاهن جديد بإيبارشية لوس أنچلوس للأقباط الأرثوذكس (صور)

احتفلت إيبارشية لوس أنچلوس للاقباط الارثوذكس، أمس الاثنين، برسامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل "Orange County -California"





كان نيافة الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، قد ترأس صباح أمس، قداس الرسامة، حيث شاركه صاحبا النيافة الأنبا أبرآهام والأنبا كيرلس، الأسقفين العامَّين بالإيبارشية، وخلاله تمموا طقس رسامة الدياكون كيرلس جرجس، كاهنًا باسم القس كيرلس.





ومن المنتظر أن يتوجه الكاهن الجديد إلى مصر لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامتة، وذلك بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.