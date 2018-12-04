رسامة 3 كهنة جدد بإيبارشية قنا للأقباط الأرثوذكس ( صور)

قام نيافة الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أمس الإثنين، برسامة 3 من الشمامسة من خدام الإيبارشية في درجة القسيسية.





جاء ذلك خلال قداس الأحد الرابع من شهر هاتور والذي أقيم صباح أمس في كنيسة الكاروز مارمرقس بقنا "مقر المطرانية". وعقب صلاة الصلح تمم نيافته طقس سيامة:

- الشماس الإكليريكي عماد إدوار، كاهنًا باسم القس بيسنتاؤس.

- الشماس كيرلس جرجس، كاهنًا باسم القس زوسيما.

- الشماس جورج وجيه، كاهناً باسم القس أثناسيوس.





شارك في صلوات القداس والسيامة نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، وعدد من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من الشعب.