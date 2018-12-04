مودريتش يهدي ريال مدريد التفوق على برشلونة

فاز الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه، لينهي سيطرة الثنائي ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو على الجائزة في آخر 10 سنوات.





وأصبح مودريتش اللاعب رقم 7 من ريال مدريد، الذي يتوج بجائزة الكرة الذهبية بعد كل من كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو، الفرنسي ريمون كوبا، ألفريدو دي ستيفانو، فابيو كانافارو، ولويس فيجو.





وبذلك أصبح الملكي النادي الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين الذين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ، أثناء ارتدائهم قميص الفريق، برصيد 7 لاعبين، ليتفوق على أندية برشلونة، يوفنتوس، وميلان أصحاب المركز الثاني برصيد 6 لاعبين.





وتأتي قائمة الأندية التي ضمت أكبر عدد من المتوجين بالكرة الذهبية كالتالي:





1- ريال مدريد 7 لاعبين





2- برشلونة، يوفنتوس وميلان (6 لاعبين)





3- مانشستر يونايتد (4 لاعبين)



