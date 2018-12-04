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البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادي الروتاري

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:25 ص
البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادي الروتاري
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حازم رفعت
 
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، امس الاثنين،  بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من أعضاء أندية الروتاري بمصر.

ودار حديث أثناء اللقاء حول تاريخ الكنيسة القبطية، وتحدث قداسة البابا حول: "تاريخ مصر الوطنية– ومصر المسيحية- والكنيسة القبطية الإنسانية المحبة"، وبعض الأنشطة التي تقوم بها أندية الروتاري، وحرص قداسته على الإجابة على أستفساراتهم واستمع لأنشطة روتاري.

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