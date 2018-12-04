ديربي برشلونة يشعل الجولة 15 من الدوري الإسباني





تشهد الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني مباراة ديربي مدينة برشلونة بين الجارين إسبانيول وبرشلونة على ملعب الأول.





والتقى الفريقان في 208 مباريات، حقق برشلونة الفوز في 121 مباراة، مقابل 44 انتصارا لإسبانيول و43 تعادلا.





ولم ينجح إسبانيول في الفوز على برشلونة في الدوري الإسباني منذ عام 2007 حين تغلب بهدفين مقابل هدف.





أما ريال مدريد فيأمل في البناء على فوزه أمام فالنسيا عندما يواجه هويسكا، وهي مباراة في المتناول بالعلم أن هويسكا لم يفز في آخر 13 مباراة له.





ويطمح إشبيلية من جانبه على الاقتراب أكثر من برشلونة في الصدارة بانتظار هدية من إسبانيول عندما يواجه فالنسيا لحساب نفس الجولة.















