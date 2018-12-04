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بيراميدز يتراجع عن صفقة "خربين" ويحسم مصير "كينو"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:03 ص
بيراميدز يتراجع عن صفقة خربين ويحسم مصير كينو
كينو
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الفجر الرياضي
 
شكر أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة في نادي بيراميدز اتحاد الكرة على سرعة رد الفعل على تصريحات كرم كردي عضو مجلس الإدارة التي أكد فيها أنه يتمنى فوز الزمالك بلقب الدوري المصري.


وقال الصقر في تصريحات لبرنامج الماتش على قنوات صدى البلد: "تصريحات كرم كردي كانت غريبة ولم تكن في محلها، لكن أشكر سرعة رد الفعل من اتحاد الكرة، هم يحاولون الحد من الاحتقان والأزمات التي قد تنتج من تصريحاته".

وأضاف الصقر: "بالنسبة لعمر خربين فهو مستمر مع فريقه ونحن أغلقنا الباب أمام ضمه أما كينو فنحن في احتياج له وهو لاعب مميز لكن لو أتى لنا عرض متميز وتوفر البديل الجيد له سنتركه".

وتابع: "أنطوي من الأسماء المطروحة ونحن في حاجة بهذه الإمكانيات، وحسام حسن طلب ضمه وهناك بدائل في حال فشلنا في التعاقد معه، أما إسلام عيسى فلا أعتقد أننا سنضمه فحسام حسن رفض ضم أي لاعبين من المصري في ظل الحالة التي يمر بها الفريق ولأنه لا يريد إفساد علاقته بجماهير الفريق".

المزيد عن: كينو عمر خربين بيراميدز الدوري المصري احمد حسن
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