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أحمد حسن: لا صفقات بين بيراميدز والزمالك بنسبة 99 %

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:30 ص
أحمد حسن: لا صفقات بين بيراميدز والزمالك بنسبة 99 %
بيراميدز
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الفجر الرياضي
 
تحدث أحمد حسن المشرف العام على فريق بيراميدز عن إمكانية حدوث انتقالات بين الفريق والزمالك في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال العميد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد انتقالات بين بيراميدز والزمالك في يناير بنسبة 99%".

وكان رئيس الزمالك قد أكد منذ أشهر عن صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز، ومنها انتقال اللاعب مجدي أفشة للقلعة البيضاء.


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