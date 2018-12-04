ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بطل العالم لرفع الأثقال يتعهد للرئيس السيسي بإنجاز جديد

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:14 ص
بطل العالم لرفع الأثقال يتعهد للرئيس السيسي بإنجاز جديد
محمد إيهاب
طباعة
الفجر الرياضي
 
وجه محمد إيهاب بطل العالم لرفع الأثقال الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات بطولة التضامن الدولية التي تستضيفها القاهرة في الفترة من 8 ديسمبر حتى 13 ديسمبر، بمشاركة 28 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

ووعد إيهاب الرئيس السيسي بتحقيق  إنجاز جديد ورقم عالمي جديد في وزن 81 كجم متحديا أبطال العالم المتواجدين في القاهرة.

وناشد بطل العالم لرفع الأثقال الجماهير المصرية المحبة للعبة الحضور وتعهد لهم بتحقيق المركز الأول سواء في البطولة العربيه للناشئين والناشئات  أو التضامن الدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أن جميع اللاعبين انتظموا داخل معسكر المركز الأوليمبي بالمعادي ولديهم إصرار وعزيمة لرفعة اسم مصر عاليًا.
 

المزيد عن: اللص
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 8:00:06 AM