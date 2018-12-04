بالفيديو.. ريهام سعيد تتهم فنانة شهيرة بنشر صورها عارية





هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، خلال تعليقها على أزمة فستان الفنانة رانيا يوسف، في ختام مهرجان القاهرة السينمائين إحدى الفنانات التي دأبت على نشر صورها عارية في وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة منها إلى سما المصري.





وعبرت عن دهشتها الشديدة خلال برنامج "صبابا" المذاع على قناة "الحياة اليوم" إزاء تسليط الضوء على رانيا يوسف، في حين من تنشر صورًا عارية لها لا أحد يتحرك ضدها.





وأضافت: "أنا مش عارفة دي فنانة ولا راقصة دي واحدة كل حياتها إنها تنشر صورها وهي مش لابسة هدوم!".





وتسائلت ريهام سعيد، ليه ما حدش حاسبها وقال إنها غلطانة وبتنشر صور خارجة.







