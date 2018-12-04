جوزيه مورينيو يواجه شبح الإقالة أمام أرسنال

يواجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد خطر الإقالة عندما يلعب فريقه أمام أرسنال يوم الأربعاء بملعب "أولد ترافورد" في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مورينيو قد يتعرض للإقالة من تدريب مانشستر يونايتد في حال فشل فريقه في الفوز على أرسنال بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة إلى أن تعادل يونايتد مع ساوثهامبتون 2-2 في الجولة الماضية وضع الضغوط على مورينيو من جديد نحو الإقالة.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، حيث فاز الفريق في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 أخرى، بينما أرسنال في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.



