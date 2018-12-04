حارس ليفربول يفتح النار على تقنية الفيديو

انتقد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي استخدام تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم لأنها لن تجعل الأمور سهلة في المباريات كما يتصور البعض.





وقال أليسون في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا: "الأمر ليس سهلاً كما يتصور البعض، حينما يحدث خطأ ما، نعتقد أن الأمر تم علاجه بتقنية الفيديو، ولكن بعد ذلك نستمر في رؤية العديد من الأخطاء الأخرى، وهذا ما شاهدناه في كأس العالم الماضية.





وأضاف أليسون: "يجب أن يستعد الحكام بشكل أفضل، وأن يعتادوا على استخدام هذه التقنية بشكل صحيح، احتساب هدف ما من الممكن أن يحدث فارقاً كبيراً في المباراة والموسم ككل".











