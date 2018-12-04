عاجل.. طقس اليوم الثلاثاء بمحافظة المنوفية.. "عواصف رعدية ورياح شديدة"

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 4-12-2018 في محافظات ومدن مصر خاصة محافظة المنوفية ، وجاءت درجات الحرارة في المنوفية اليوم الصغرى 14 درجة والعظمى 21 درجة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وعلى مدينتى حلايب وشلاتين.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 20

دمنهور 14 20

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 12 19

السلوم 11 18

سيوة 10 20

بورسعيد 17 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعلية 12 22

السويس 12 22

العريش 11 22

رفح 12 21

رأس سدر 15 21

نخل 08 20

نويبع 19 22

طابا 14 21

كاترين 07 15

الطور 14 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 17 24

مرسى علم 16 24

الفيوم 13 21

بنى سويف 13 21

المنيا 10 21

أسيوط 11 21

سوهاج 12 22

قنا 13 22

الأقصر 14 22

أسوان 14 23

أبوسمبل 13 22

الوادي الجديد 11 22

شلاتين 19 25

أبو رماد 20 25

راس حدربة 20 24

حلايب 21 24



