عبد الفتاح: الحكام المصريون ضمن الأفضل في العالم

دافع عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد عن الحكام المصريين، مؤكدا أنهم من أفضل الحكام في العالم.





وقال عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية: "الحكام المصريون من أفضل الحكام في العالم.. نريد أن يمر هذا الموسم بشكل طيب، ولجنة الحكام فقط التي تعترف بالأخطاء عند حدوثها".





وأضاف عبد الفتاح: "يجب أن تكون هناك عقوبات على من يتجاوز فالموسم صعب ونتمنى أن تكون هناك شفافية في توقيع العقوبات على الجميع".







