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عبد الفتاح: الحكام المصريون ضمن الأفضل في العالم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:33 ص
عبد الفتاح: الحكام المصريون ضمن الأفضل في العالم
عصام عبد الفتاح
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الفجر الرياضي
 
دافع عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد عن الحكام المصريين، مؤكدا أنهم من أفضل الحكام في العالم.

وقال عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية: "الحكام المصريون من أفضل الحكام في العالم.. نريد أن يمر هذا الموسم بشكل طيب، ولجنة الحكام فقط التي تعترف بالأخطاء عند حدوثها".

وأضاف عبد الفتاح: "يجب أن تكون هناك عقوبات على من يتجاوز فالموسم صعب ونتمنى أن تكون هناك شفافية في توقيع العقوبات على الجميع".


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