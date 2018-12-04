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ميلان يبدأ أولى خطوات ضم فابريجاس

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:48 ص
ميلان يبدأ أولى خطوات ضم فابريجاس
فابريجاس
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وكالات
 
بدأ نادي ميلان الإيطالي أولى خطوات ضم الإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن مسؤولي ميلان اجتمعوا بممثلي فابريجاس يوم الإثنين للتفاوض لبحث إمكانية ضمه من تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وعرض ميلان على ممثلي فابريجاس ضمه في الميركاتو الشتوي بعقد يمتد لموسمين ونصف، خاصة أن عقده مع البلوز ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

المزيد عن: ميلان فابريجاس تشيلسي الدوري الانجليزي
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