رئيس اتحاد المصريين بأوروبا: أصحاب السترات الصفراء لهم 3 مطالب



وأضاف "عبدالصمد"، في لقاء مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن المتظاهرون أيضا يريدون تعديل بعض المواد في الدستور، لأنهم غير راضون عنها، والمطلب الثالث هو إقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتابع أن السبب في تسمية المظاهرات بـ"السترات الصفراء"، هو أن كل شخص يمتلك سيارة يكون لديه سترة مثل هذه، يرتديها إذا تعطلت سيارته في الشارع، ونظرا لأن التظاهر له علاقة بالوقود، فجاءت التسمية من ذلك، مشددًا على أن الرئيس الفرنسي شاب، ويستطيع السيطرة على هذه التظاهرات.

قال عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، إن أصحاب السترات الصفراء الذين ينظمون احتجاجات فرنسا، يريدون ثلاثة أشياء، أولها عدم رفع أسعار البترول المقرر أن تحدث في العام الجديد.