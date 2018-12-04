ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سامح حسين يخوض تجربة تقديم برنامج "الدور على مين" قريبا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:57 ص
سامح حسين يخوض تجربة تقديم برنامج الدور على مين قريبا
طباعة
يارا أحمد
 


صرح الفنان "سامح حسين " بأنه سيخوض تجربة تقديم برنامج " الدور علي مين" وذلك للموسم الأول قريبًا علي قناه "TEN" الفضائية.


وأشار إلى أن البرنامج كوميدي يعتمد الاسكتشات والارتجال بشكل عام وذلك في إطار يوافق الأسرة.


والبرنامج بمشاركة أكثر من فنان أحمد بسيم، محمد يوسف، مروه صباحي، أحمد بله، وليد عبد الغني ومن إخراج باسل مبارك.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما سامح حسين دراما الفجر الفني الدور على مين اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 4:40:03 AM