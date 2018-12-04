سامح حسين يخوض تجربة تقديم برنامج "الدور على مين" قريبا





صرح الفنان "سامح حسين " بأنه سيخوض تجربة تقديم برنامج " الدور علي مين" وذلك للموسم الأول قريبًا علي قناه "TEN" الفضائية.





وأشار إلى أن البرنامج كوميدي يعتمد الاسكتشات والارتجال بشكل عام وذلك في إطار يوافق الأسرة.





والبرنامج بمشاركة أكثر من فنان أحمد بسيم، محمد يوسف، مروه صباحي، أحمد بله، وليد عبد الغني ومن إخراج باسل مبارك.