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فيديو كليب "يحطم" الإنترنت خلال ساعات!

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:34 ص
فيديو كليب يحطم الإنترنت خلال ساعات!
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اكتسحت أغنية، أريانا غراندي، شبكات التواصل الاجتماعي وتخطت 89 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ نشرها، في 30 نوفمبر الماضي.

ونشر فريق الترويج أغنية أريانا غراندي الجديدة "Thank You, Next"، وعلق أعضاؤه على انتشارها الواسع عبر الإنترت قائلين، إن "فيديو أريانا غراندي كان جيدا جدا لدرجة أنه كسر الإنترنت".

وقال بوب بوبفي إن فيديو "Thank You, Next"، حطم الرقم القياسي بسرعة جذبه للمشاهدين، فقد حقق أول مليون مشاهدة بعد 35 دقيقة من نشره، وفي ثالث يوم له، حقق حوالي 55 مليون مشاهدة.

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