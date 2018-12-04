التوزيع الكامل لأصوات الإعلاميين العرب في جائزة الكرة الذهبية

توج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه وحل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول في المركز السادس.





ومنح 10 من الإعلاميين العرب الذين شاركوا في التصويت للجائزة، كامل ثقتهم للنجم الكرواتي لوكا مودريتش بينما 12 وضعه في خيارات أخرى غير المركز الأول.





ونشرت صحيفة "ماركا" أصوات الإعلاميين العرب في جائزة الكرة الذهبية





إيناس مظهر - مصر 1- صلاح 2- مودريتش 3- كرستيانو 4- جريزمان 5- مبابي





سامي عبد المنعم - العراق 1- مودريتش 2- جريزمان 3- صلاح 4- فاران 5- مبابي





مصطفى بدري - المغرب: 1- مودريتش 2- كرستيانو 3- صلاح 4- مبابي 5- فاران





صالح البحري - عمان: 1- مودريتش 2- كرستيانو 3- جريزمان 4- ميسي 5- صلاح





هاشم اليمني - موريتانيا: 1- مودريتش 2- رونالدو 3- جريزمان 4- مبابي 5- كين





عبد السلام ضيف الله - تونس: 1- مودريتش 2- ميسي 3- مبابي 4- كرستيانو 5- جريزمان





عادل الحبابي - اليمن: 1- صلاح 2- مبابي 3- كرستيانو 4- ميسي 5- مودريتش





مزمل أبو القاسم - السوان: 1- مودريتش 2- هازارد 3- صلاح 4- مبابي 5- كانتي





لؤي أبوشامه - سوريا: 1- مودريتش 2- هازارد 3- صلاح 4- مبابي 5- كرستيانو





ماجد الخليفي - قطر: 1- مبابي 2- كرستيانو 3- مودريتش 4- جريزمان 5- صلاح





محمد العراقي - فلسطين: 1- صلاح 2- مودريتش 3- مبابي 4- جريزمان 5- هازارد





عبدو بوينا - جزر القمر: 1- مبابي 2- مودريتش 3- كريستيانو 4- هازارد 5- صلاح





ناصر عمر - جيبوتي: 1- مودريتش 2- جريزمان 3- مبابي 4- ميسي 5- رونالدو





حسام بركات - الأردن: 1- كرستيانو 2- صلاح 3- جريزمان 4- ميسي 5- مودريتش





أحمد إيدارا - ليبيا: 1- ميسي 2- كرستيانو 3- هازارد 4- صلاح 5- جريزمان





محمد فواز - لبنان: 1- مبابي 2- ميسي 3- مودريتش 4- كرستيانو 5- صلاح

رزوق العجمي - الكويت: 1- مودريتش 2- كرستيانو 3- صلاح 4- دي بروين 5- جريزمان





يزيد وهيب - الجزائر: 1- ميسي 2- فاران 3- مودريتش 4- جريزمان 5- رونالدو





ظفر الله المؤذن - تونس : 1- جريزمان 2- مبابي 3- مودريتش 4- فاران 5- كرستيانو





عبدالرحمن العابد - السعودية: 1- كرستيانو 2- مبابي 3- صلاح 4- جريزمان 5- راكيتيتش





عبد الله عاشور - البحرين: 1- مودريتش 2- صلاح 3- كرستيانو 4- ميسي 5- هازارد





عبد العزيز جوده - الصومال: 1- سواريز 2- هازارد 3- بوجبا 4- كريستيانو 5- صلاح



