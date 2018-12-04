أمير مرتضى يهاجم سيد عبد الحفيظ

هاجم أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب مباراة فريقه أمام بتروجت ضد القلعة البيضاء.





وقال أمير في تصريحات تليفزيونية: "أرجو من سيد عبد الحفيظ أن يخرج بتصريحات مسئوله، فالزمالك أدار له 11 حكمًا لمباريات هذا الموسم عكس ما قاله مدير الكرة بالنادي الأهلي و هذا أمر لا يعنيه من الأساس".





وأضاف أمير مرتضى: "لماذا لم يتحدث سيد عبد الحفيظ العام الماضي وقبل الماضي عندما ظلم الزمالك أمام مصر المقاصة عندما لمس أحمد سامي الكرة بيده.. تقييم أداء الحكام ليس من اختصاصات سيد عبد الحفيظ".







