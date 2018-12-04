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شاهد.. قصة البئر المقدس الذي شرب منه المسيح ويوجد في مصر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:44 ص
شاهد.. قصة البئر المقدس الذي شرب منه المسيح ويوجد في مصر
البئر المقدس
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نعيم يوسف
 
كشف القمص عبدالمسيح بسيط أبوالخير، كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، عن قصة البئر الذي شرب منه السيد المسيح، والموجود حتى الآن في الكنيسة.

وأوضح "أبوالخير"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن العائلة المقدسة عندما جاءت إلى مصر استقرت في هذا المكان واستراحت فيه.

وأشار كاهن الكنيسة، إلى أن هناك رآيان في قصة هذه البئر الأولى أن ههذ البئر كانت موجودة واستخدمتها العائلة المقدسة، والثانية تقول إن المسيح هو من صنعها، لافتا إلى أنهم قديما كانوا يستخدمون "بلاص" صغير لرفع المياة من البئر، وحاليًا وضعوا موتور لرفع الماء من البئر.


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