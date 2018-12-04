التفاصل الكاملة لليلة المضطربة بمنزل بوزيان (فيديو و صور)

شهدت معتمدية منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، مناوشات و مواجهات ليلية بين محتجين وقوات الحرس الوطني الذين حاولوا تفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، بعد أن قام المحتجون بحرق العجلات المطاطية.





- حرق سيارة أمنية.. بداية انطلاق الأزمة





تم حرق سيارة إدارية تابعة لمركز الأمن العمومي بمنزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، مما أدى إلى انتشار الدخان الكثيف بالمدينة، إلى جانب تصاعد ألسنة النيران بالقرب من المركز الأمني، الذي تحولت إليه تعزيزات أمنية من مركز الولاية في اتجاه منزل بوزيان.





- المحتجون يطالبون بالتسريع في قضية الناشطان الإجتماعيان عادل وصفوان





و تأتي المناوشات بين الأمنيين و عدد من أهالي المنطقة، إثر اعتبارهم أنه قد تمت المماطلة في التحقيق بحق الناشطان الإجتماعيان عادل وصفوان.





ويشار، إلى أن أنيس بن عمر معتمد منزل بوزيان، كان قد تقدم بشكوى حول ما سمي بـ "قرصنة حسابه على الفايس بوك" ليطالب المحتجون بضرورة البت في القضية المرفوعة ضده.





- تنسيقية المنظمات الحقوقية بسيدي بوزيد تحذر من الإستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع





في متابعة منها للوضع الأمني الحالي بمنزل بوزيان، أصدرت تنسيقية المنظمات الحقوقية بسيدي بوزيد بلاغا، حول ما يحدث بالجهة.

وحذرت التنسيقية بالبيان، "من تفاقم الوضع الإجتماعي المتردي وسياسة التسويف والمماطلة لهذه المنطقة وشبابها من قبل السلط الجهوية". كما دعا ذات البيان قوات الأمن، "إلى عدم الإنجرار إلى استعمال القوة المفرطة وخاصة الإستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع مراعاة لظروف العائلات والمتساكنين من أطفال وشيوخ ومرضى، واحترام المدني المسالم والمتظاهر السلمي"، كما ورد بنص البلاغ.





- عودة الهدوء دون استعمال الرصاص المطاطي





عرفت مدينة منزل بوزيان منذ قليل، عودة الهدوء إليها دون تسجيل أية إيقافات أو إصابات في المواجهات التي جدت بآخر ليلة أمس الإثنين 3 ديسمبر 2018.



