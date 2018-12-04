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النصر السعودي يخطط لخطف مدافع الأهلي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:42 ص
النصر السعودي يخطط لخطف مدافع الأهلي
أيمن أشرف
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محمد الصو
 
دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات شفوية مع أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتي مفاوضات النصر، مع اللاعب بناءًا على أوامر المدير الفني، والذي أبدى اعجابه بقدرات أشرف سواء مع فريقه أو المنتخب الوطني، بالفترة الماضية.

ويعتبر أشرف، من الأعمدة الرئيسية لفريقه، بالإضافة إلى تواجده بصفة أساسية ضمن صفوف الفراعنة منذ تولي أجيري، المسئولية منتصف أغسطس الماضي
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