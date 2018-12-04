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عاجل.. تحذيرات هامة من "الأرصاد" عن سيول وأمطار غزيرة ورياح شديدة غدا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:42 ص
عاجل.. تحذيرات هامة من الأرصاد عن سيول وأمطار غزيرة ورياح شديدة غدا
سقوط أمطار وسوء الطقس
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توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حدوث نشاط في الرياح بجميع أنحاء الجمهورية غدا، مع أمطار غزيرة على الوجه البحري والقناة وسيناء.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "اليوم"، مساء الإثنين، أن القاهرة ستتعرض لأمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.

كما وجه رئيس الأرصاد الجوية تحذير هام للمواطنين من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من الغد ولمدة 72 ساعة.

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