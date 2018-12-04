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مروان محسن يتسول الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:22 ص
مروان محسن يتسول الرحيل عن الأهلي
مروان محسن
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محمد الصو
 
كلف مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكيل أعماله بالبحث عن عروض عروض خارجية تمهيدًا لرحيله خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وتأتي خطوة مروان محسن للرحيل بعدما هاجمته جماهير القلعة الحمراء، بسبب مستواه بالفترة الماضية واتهمته بضياع أكثر من لقب مؤخرًا، بالإضافة إلى عودة وليد أزارو من الإصابة، وهو ما سيضعف فرص تواجده بالتشكيل الرئيسي للفريق.

ويرغب مروان محسن في البحث عن عرض خارجي لعدم رغبته بالتواجد بالدوري المصري، قبل أن يتم عرضه للبيع مستقبلًا.

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