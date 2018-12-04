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عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:33 ص
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
مراسم تأبين جورج بوش الأب
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بدأت مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، مساء الإثنين، بقاعدة للحرس الوطنى الجوى بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، قبل أن ينقل للمرة الأخيرة لواشنطن.

وبث تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي لقطات حية لأفراد الحراسة الخاصة ينقلون نعش بوش فى طائرة الرئاسة التي تحمل اسم طائرة "المهمة الجوية الخاصة 41“ ، والتى ستتجه إلى واشنطن لإقامة حفل تأبين آخر في مبنى الكونجرس الأمريكي.

ورافق جورج دبليو بوش وزوجته جثمان والده الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة فى الطائرة، خلال مراسم أقيمت بحضور حرس الشرف الذين قاموا بعزف السلام الوطني.

وكان جورج بوش الأب قد توفي بمنزله في هيوستن مساء الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وتولى بوش الأب رئاسة أمريكا لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهورى الأسبق، جورج دبليو بوش، الذي تولى السلطة لفترتين من عام 2001 إلى 2009، وحاكم فلوريدا السابق "جيب بوش" الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
عاجل| شاهد.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
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