مهاجم نابولي يتوعد ليفربول

أكد البولندي أركاديوز ميليك نجم نابولي الإيطالي أن الفوز على ليفربول الإنجليزي في المباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا لن يكون سهلًا.





وقال ميليك في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "سجلت هدفًا مهمًا للغاية بالنسبة لي في أتالانتا حيث لم أسجل منذ فترة، أنا سعيد بالفوز، عملنا بجد ويمكننا الاَن أن ننطلق بثقة نحو مباراة السبت المقبل".





وأضاف: "بالطبع أرغب في لعب المزيد من المباريات والتسجيل في كل وقت، أنا مهاجم لكن ليس كل شخص يمكنه فعل ذلك".





وعن مواجهة ليفربول، اختتم ميليك تصريحاته قائلاً : "قبل دوري أبطال أوروبا، لدينا مباراة صعبة في الدوري الإيطالي أمام فروسينوني، بالطبع نريد الفوز على ليفربول ونعرف أنه لن يكون سهلا لكننا نؤمن بأنفسنا".



