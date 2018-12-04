عرض فيلم "أسرار وأكاذيب" بسينما دال.. غدًا

يعرض نادي سينما دال غدًا الأربعاء في تمام السابعة والنصف مساءً فيلم: "أسرار وأكاذيب" سيناريو وإخراج مايك لي.





تدور أحداث الفيلم في خطين متوازيين حول (سينثيا) التي تعيش في (لندن) مع ابنتهاالفقيرة، رغم وجود شقيقها الغني الذي يعيش في منزل مترف، ولكنه لم يحاول أن يدعوها إلى منزله، لذلك فهي تشعر بالوحدة والعزلة، وفي الوقت نفسه في جزء آخر من المدينة (هورتنس) التي تم تبنيها عند الولادة، ولكنها كبرت الآن، وتبدأ في محاولة لتتبع والدتها. مع تصاعد العواطف ، يتم كشف أسرار الجميع.





يذكر أن مايك لي حقق قفزة عام 1996 مع فيلمه الكبير "أسرار وأكاذيب" الذي حصد له أخيرًا السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في تلك السنة.



