ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أليسون بيكر يتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:29 ص
أليسون بيكر يتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي
أليسون بيكر
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي الذي قضاه في صفوف روما.

 

وقال أليسون في تصريحات خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الكالتشيو : "لقد قضيت وقتًا ممتعًا في روما بالتأكيد كان الموسم الماضي كبيرًا معهم، إنه شعور رائع أن أكون هنا الليلة، شكر خاص إلى روما".

 

وعن أولسين حارس روما الحالي، قال أليسون :" يقوم بعمل رائع، أحاول متابعة الفريق قدر استطاعتي، أفتقده بالتأكيد لكنني سعيد لوجودي في ليفربول، كانت خطوة كبيرة لي ولعائلتي".

 

وتابع: "الفوز على إيفرتون كان عظيمًا أما نابولي فنحن نعرف كم هم جيدين، لن تكون مباراة سهلة، سيكون علينا العمل بقوة وإعطاء كل ما لدينا".

 

 

المزيد عن: حارس ليفربول اليسون بيكر الدوري الايطالي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 1:30:01 AM