ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جريزمان يغضب لتتويج مودريتش بالكرة الذهبية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:23 ص
جريزمان يغضب لتتويج مودريتش بالكرة الذهبية
جريزمان
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
هنأ الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بعد تتويجه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية أثناء الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس: "فخر كبير لي على الأقل لوجودي ضمن المرشحين.. كان يجب أن أحضر مهما كانت النتيجة فأنا هنا من منطلق احترام زملائي في الفريق وجميع المرشحين".

وأضاف: "أتمنى أن أكون مكان لوكا مودريتش قريبا فأنا أعتمد على زملائي في الفريق والمنتخب.. لقد توجت بلقب كأس العالم وكأس السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وهذا ليس سيئا".

المزيد عن: مودريتش جريزمان جائزة الكرة الذهبية تتويج مودريتش اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 1:30:01 AM