جريزمان يغضب لتتويج مودريتش بالكرة الذهبية

هنأ الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بعد تتويجه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.





وقال جريزمان في تصريحات صحفية أثناء الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس: "فخر كبير لي على الأقل لوجودي ضمن المرشحين.. كان يجب أن أحضر مهما كانت النتيجة فأنا هنا من منطلق احترام زملائي في الفريق وجميع المرشحين".





وأضاف: "أتمنى أن أكون مكان لوكا مودريتش قريبا فأنا أعتمد على زملائي في الفريق والمنتخب.. لقد توجت بلقب كأس العالم وكأس السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وهذا ليس سيئا".



