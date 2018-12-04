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خبر محزن لعشاق "Marvel’s Daredevil"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:30 ص
خبر محزن لعشاق Marvel’s Daredevil
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أعلنت شبكة Netflix في خبر محزن لعشاق مسلسل "Marvel’s Daredevil" إلغاءها للموسم الرابع من بعد ثلاثة مواسم ناجحة. 
 
"Marvel’s Daredevil" بطولة تشارلي كوكس في دور مات موردوك، الذى يؤدى دور محامي أعمى يبرز كحارس مقنع.

ويشارك في المسلسل أيضًا ديبورا آن ول، وإلدن هينسون، وتوبي ليونارد مور، وروزاريو داوسون، وفينسينت دو أونوفريو، وبوب جونتون.

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