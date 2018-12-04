العجوز "سكولاري" يقترب من تدريب كولومبيا

أكد لويس فيليبي سكولاري المدير الفني لبالميراس المتوج مؤخرًا بلقب الدوري البرازيلي أنه سيفكر في تدريب منتخب كولومبيا بعد أن تلقى عرضًا لتدريبه.





وقال سكولاري في تصريحات لشبكة ESPN المحلية: "علي التفكير بوضوح في العرض الكولومبي".





وأضاف :"قضيت 80% من الوقت خلال الـ20 أو الـ25 سنة الأخيرة خارج البلاد وعلي التفكير في أموري العائلية وعائلتي الأخرى بالميراس على حد سواء".





وقاد سكولاري بالميراس منذ يوليو الماضي واستطاع بخبرته الكبيرة أن ينتشل الفريق من المركز السادس إلى لقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه وهو رقم قياسي.





ويمتد عقد سكولاري مع الفريق الملقب بالأخضر الكبير لنهاية عام 2020 ويعد ثاني أكثر المدربين من حيث عدد المباريات في تاريخ النادي برصيد 438 مبار



