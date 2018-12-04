ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

١٠معلومات عن محمد رجب في عيد ميلاده

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:14 ص
١٠معلومات عن محمد رجب في عيد ميلاده
طباعة
شيماء عطية
 

يحتفل الفنان محمد رجب، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الثالث والأربعين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.


١- ولد محمد رجب في الرابع من ديسمبر ١٩٧٥، في ساقية مكي في الجيزة.


٢- تخرج في كلية الإعلام، بينما كانت أسرته تطمح بالتحاقه بكلية الشرطة، فيما كان يرغب محمد منذ الطفولة في ارتياد كلية الشرطة.


٣- عمل في بداياته مساعد مخرج مع طارق العريان في فيلم "السلم والتعبان".


٤- قدم أداور صغيرة في فيلمي "المصير"، و"عمر ٢٠٠٠".


٥- تميز بأداء دور الشرير في أفلام عدة منها: "حرامية في كي جي تو، مذكرات مراهقة، إزاي البنات تحبك، الباشا تلميذ، كان يوم حبك".


٦- أسندت له البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "ثمن دستة أشرار"، وتوالت بعدها أفلام عدة لعبها فيها دور البطولة ومنها: "المش مهندس حسن، كلاشنكوف، محترم إلا ربع، سالم أبو أخته، الخلبوص، صابر جوجل".


٧- شارك في التلفزيون في عدد من المسلسلات منها: "لقاء على الهوا"، و"البنات".


٨- لعب بطولة مسلسل "أدهم الشرقاوي" ٢٠٠٩.


٩- قدم آخر أفلامه "بيكا" في موسم عيد الأضحى الماضي، ولم يحقق إيرادات تذكر. 


١٠- متزوج من سيدة سعودية من خارج الوسط الفني، ولهما طفل يدعى "يوسف".



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا محمد رجب فنان فن عيد ميلاد سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 1:40:06 AM