١٠معلومات عن محمد رجب في عيد ميلاده

يحتفل الفنان محمد رجب، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الثالث والأربعين.





وفي السطور التالية، يستعرض " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنه.



١- ولد محمد رجب في الرابع من ديسمبر ١٩٧٥، في ساقية مكي في الجيزة.



٢- تخرج في كلية الإعلام، بينما كانت أسرته تطمح بالتحاقه بكلية الشرطة، فيما كان يرغب محمد منذ الطفولة في ارتياد كلية الشرطة.



٣- عمل في بداياته مساعد مخرج مع طارق العريان في فيلم "السلم والتعبان".



٤- قدم أداور صغيرة في فيلمي "المصير"، و"عمر ٢٠٠٠".



٥- تميز بأداء دور الشرير في أفلام عدة منها: "حرامية في كي جي تو، مذكرات مراهقة، إزاي البنات تحبك، الباشا تلميذ، كان يوم حبك".



٦- أسندت له البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "ثمن دستة أشرار"، وتوالت بعدها أفلام عدة لعبها فيها دور البطولة ومنها: "المش مهندس حسن، كلاشنكوف، محترم إلا ربع، سالم أبو أخته، الخلبوص، صابر جوجل".



٧- شارك في التلفزيون في عدد من المسلسلات منها: "لقاء على الهوا"، و"البنات".



٨- لعب بطولة مسلسل "أدهم الشرقاوي" ٢٠٠٩.



٩- قدم آخر أفلامه "بيكا" في موسم عيد الأضحى الماضي، ولم يحقق إيرادات تذكر.



١٠- متزوج من سيدة سعودية من خارج الوسط الفني، ولهما طفل يدعى "يوسف".







