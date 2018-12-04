تفاصيل انهيار عقار في الإسكندرية بسبب سقوط أمطار غزيرة وسوء الطقس

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء الإثنين، سقوط عقار كائن في شارع عرفان بمحرم بيك، بسبب هبوط أمطار غزيرة على المحافظة خلال الساعات الماضية، وهذا دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة بين المواطنين وذلك بفضل العناية الألهية والتي أنقذت سكان هذه المنطقة من كارثة محققة.





وأكدت التقارير الإعلامية، أن الجهات المسؤولة وغرفة عمليات المحافظة، قد أجرت مجهودات كبيرة، وذلك فور وصول بلاغ إليها بشأن حدوث انهيار جزئي في العقار المذكور.





ووصلت القيادات إلى هناك من أجل معاينة الوضع عن قرب، وتبين سقوط السلم بالدور الأرضي وسقوط سقف شقة بالأول علوي، فضلًا عن سقوط سقف الثالث منذ فترة، وهذا في الوقت الذي تبين فيه أن العقار المذكور كان قد صدر له القرار رقم 83 لسنة 2018، بإزالة الدور الثالث والثاني وترميم الأول والأرضي.





وأكدت مصادر مسؤولة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن سيارات الإسعاف كانت قد وصلت إلى مكان البلاغ في لحظات قليلة، وذلك من أجل نقل المصابين أو أي حالات وفاة إلى المستشفيات، ولكن لم يكن هناك أي مصابين أو ضحايا جراء هذا الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



