مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4- 12- 2018 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 4- 12- 2019 عددًا من المواجهات النارية سواء في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أو الدوري الانجليزي.
مواعيد مباريات كأس زايد للأندية والقنوات الناقلة
- الأهلي السعودي × وفاق سطيف الجزائري: اليوم الثلاثاء في
تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على
قناة أبو ظبي 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- وست هام × كارديف سيتي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة
العاشرة إلا ربع بتوقيت مدينة القاهرة
- واتفورد × مانشستر سيتي: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت
القاهرة على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية
- بورنموث × هيدرسفيلد تاون: في تمام الساعة العاشرة مساءً
بتوقيت القاهرة على قنوات بي إن سبورتس
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
أميان × موناكو: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على
قناة بي إن سبورت 6