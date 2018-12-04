مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4- 12- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 4- 12- 2019 عددًا من المواجهات النارية سواء في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أو الدوري الانجليزي.

مواعيد مباريات كأس زايد للأندية والقنوات الناقلة

- الأهلي السعودي × وفاق سطيف الجزائري: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على قناة أبو ظبي 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- وست هام × كارديف سيتي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مدينة القاهرة

- واتفورد × مانشستر سيتي: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية

- بورنموث × هيدرسفيلد تاون: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قنوات بي إن سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





أميان × موناكو: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 6



