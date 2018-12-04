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مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:17 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4- 12- 2018 والقنوات الناقلة
واتفورد ومانشستر سيتي
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الفجر الرياضي
 

يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 4- 12- 2019 عددًا من المواجهات النارية سواء في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أو الدوري الانجليزي.

 

مواعيد مباريات كأس زايد للأندية والقنوات الناقلة

 

- الأهلي السعودي × وفاق سطيف الجزائري: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على قناة أبو ظبي 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

- وست هام × كارديف سيتي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مدينة القاهرة

 

- واتفورد × مانشستر سيتي: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية

 

- بورنموث × هيدرسفيلد تاون: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قنوات بي إن سبورتس

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


أميان × موناكو: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 6


 

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