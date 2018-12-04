"الغباري": مصر نموذج حضاري بالمجتمع الدولي والجميع يرغب في تقليدنا

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن إقامة معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر يبعث برسالة للعالم؛ بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها قادرة على تنظيم المعرض، وناجحة في حربها ضد الإرهاب.



وأضاف "الغباري"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أننا نعمل على رفع القدرات الدفاعية المصرية بشكل جدي عن طريق تنوع مصادر التسليح، وإعادة تنظيم التشكيلات، ورفع الكفاءة التدريبية للقوات المسلحة"، مؤكدًا أن مصر نموذج حضاري في المجتمع الدولي والجميع يرغب في تقليدنا.



ونوه مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إلى أن فرنسا رحبت بالتعاون العسكري مع مصر؛ لأنها رأت أن بلادنا نموذج حضاري، وأنها قادرة على استيعاب والتعامل مع أي سلاح جديد".

