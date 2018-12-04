ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الغباري": مصر نموذج حضاري بالمجتمع الدولي والجميع يرغب في تقليدنا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:06 ص
الغباري: مصر نموذج حضاري بالمجتمع الدولي والجميع يرغب في تقليدنا
اللواء محمد الغباري
طباعة
داليا الحسين
 
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن إقامة معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر يبعث برسالة للعالم؛ بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها قادرة على تنظيم المعرض، وناجحة في حربها ضد الإرهاب.

وأضاف "الغباري"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أننا نعمل على رفع القدرات الدفاعية المصرية بشكل جدي عن طريق تنوع مصادر التسليح، وإعادة تنظيم التشكيلات، ورفع الكفاءة التدريبية للقوات المسلحة"، مؤكدًا أن مصر نموذج حضاري في المجتمع الدولي والجميع يرغب في تقليدنا.

ونوه مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إلى أن فرنسا رحبت بالتعاون العسكري مع مصر؛ لأنها رأت أن بلادنا نموذج حضاري، وأنها قادرة على استيعاب والتعامل مع أي سلاح جديد".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 6:10:00 AM