بيدفيست يجدد مفاوضاته مع مهاجم سموحة

جدد نادي بيدفيست الجنوب إفريقي مفاوضاته مع حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة للحصول على خدماته بالانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان الفريق الجنوب إفريقي قاب قوسين أو أدنى من الحصول على توقيع اللاعب بالصيف الماضي، إلا أن اختلاف المقابل المادي حال دون إتمام الصفقة.





ويعد حسام حسن واحدًا من أهم أعمدة سموحة بالوقت الحالي، بالإضافة أنه عنصر متواجد بالمنتخب الوطني سواء مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الحالي، أو الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، وساهم في وصول مصر إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة.



