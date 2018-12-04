بنزيما يتحدث عن فوز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية

أبدى الفرنسي الدولي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد سعادته التامة بفوز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.





وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا لوكا مودريتش!! لقد كان هذا عامك، لا يصدق على الإطلاق".





ونجح مودريتش في الفوز بصراع الكرة الذهبية على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حل وصيفًا، والفرنسي أنطوان جريزمان، الذي جاء في المرتبة الثالثة وكيليان مبابي ومحمد صلاح.