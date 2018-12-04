والد مؤمن زكريا عن تجديد نجله: "ابن الأهلي هيروح فين"

تحدث والد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي عن مسألة تجديد عقد نجله مع القلعة الحمراء.

وقال والد مؤمن زكريا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مؤمن كان هيمضي في كل الأحوال.. ابن الأهلي هيروح فين يعني؟".

وأضاف والد مؤمن زكريا: "سألته عن شائعات بيراميدز قال لي لم أمضي.. مؤمن في الفريق منذ 3 سنوات ولولا الظروف لما رحل إلي الانتاج فترة الناشئين".