بيراميدز يراقب نجمي المقاصة ويرفض ضم إسلام عيسى

تحدث أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز عن انتقالات يناير المقبلة للفريق بعد ضم عمرو مرعي.





وقال الصقر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "جون أنطوي لاعب مهم وله قدرات كبيرة ونسعى لضمه في انتقالات يناير.. لدينا حلول أخرى أيضًا وبدائل لأنطوي، ولكنه من ضمن الأسماء المطروحة على طاولة بيراميدز، أنطوي مميز وفرض نفسه في الدوري بقوة".





وأضاف الصقر: "تراوري لاعب المقاصة أيضًا مطروح على بيراميدز وفي حسابات النادي، هو من أفضل اللاعبين في مصر في هذا المركز".





وعن إسلام عيسى لاعب نادي المصري، قال أحمد حسن: "نراه لاعب جيد وأكدنا رغبتنا في التعاقد معه كلجنة كرة، ولكن حسام حسن رفض التعاقد معه بسبب علاقته مع نادي المصري وجمهور الفريق ورغبته في استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة".





ورد أحمد حسن على إمكانية حدوث انتقالات بين بيراميدز والزمالك في فترة الانتقالات الشتوية قائلًا: "يوجد انتقالات بين بيراميدز والزمالك في يناير بنسبة 99%".



