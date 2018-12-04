مدرب الهلال السعودي يعتمد على ثنائي التحليل الفني

يركز البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، على دراسة فريق النصر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان.





ويعتمد خيسوس على خدمات جيل هنريك ورودريجو كوينتاس، المحللين الفنيين المنضمين إلى الجهاز الفني للفريق العاصمي.





ويبذل الثنائي جهوداً جبارة لرصد جميع الأندية التي تواجه الفريق، إذ يتم تجهيز المعلومات والبينات والطرق الفنية التي ينتهجها المنافس، قبل كل مباراة بأربعة أيام، ويتم تدارسها بشكل فني دقيق، وبعدها يتم وضع الخطة الفنية للفريق قبل كل مباراة.



