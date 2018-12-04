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بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. رانيا يوسف تكشف رد فعلها عند مواجهتها بشبح السجن

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:41 ص
بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. رانيا يوسف تكشف رد فعلها عند مواجهتها بشبح السجن
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مريم الشريف
 

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تذكرت مشهد دخولها السجم في مسلسل "السبع الوصايا" الذي شاركت في بطولته، وذلك بعد أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي لخوفها من أن يكون مصيرها السجن. 

وأوضحت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، تقديم الإعلامي عمرو أديب أن كل شىء خاطئ يتطلب بالتأكيد العقاب، ولكن الخطأ الذى ارتكبته كان غير مقصود إطلاقًا. 

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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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