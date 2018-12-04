عاجل.. سمير صبري يكشف سبب تنازله عن بلاغه ضد رانيا يوسف (فيديو)



وأوضح صبري خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، أنه سيسحب بلاغه لعدم توفر نية القصد لدى رانيا يوسف، فقاطعه الإعلامي عمرو أديب، "دي زي أختك"، فرد "صبري"، "دي زي بنتي".



قال المحامي سمير صبري، إنه سيتوجه غدًا إلى النائب العام، وسيسحب بلاغه ضد الفنانة رانيا يوسف بشأن فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.