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بعد نهاية الجولة الـ11.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:53 م
بعد نهاية الجولة الـ11.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي
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عمر عبدالعزيز
 
أسدل الستار على الجولة الحادية عشرة لبطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارياتها بمفاجآت بارزة، أشعلت قوة المنافسة على اللقب.

وبرغم أن الهلال تم تأجيل مباراته أمام أحد في الجولة الحادية عشرة بسبب مشاركته العربية أمام فريق النفط العراقي، لكن الحظ خدم الزعيم ونجح في البقاء في صدارة الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

ورفض النصر الهدية، ورفض فرصة الصعود لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان بالتساوي في النقاط مع نادي الهلال، وذلك بعد خسارته المفاجئة من نادي الوحدة بهدفين لهدف.

وواصل الاتحاد نتائجه السلبية، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي، أمام نادي الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفشل الشباب في العودة لطريق الانتصارات، بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لكل فريق.

تعادل نادي القادسية مع فريق الفيصلي بهدف لكل فريق، وكذلك تعادل النادي الأهلي مع فريق الفيحاء بهدف لكل فريق.

أما نادي التعاون فهزم فريق الفتح بهدفين دون رد، وكذلك فاز نادي الرائد على نادي الباطن بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 28 نقطة، أما فريق النصر فيتواجد في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، أما النادي الأهلي فيتواجد في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

أما الوحدة فيتواجد في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 18 نقطة.
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