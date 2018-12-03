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مودريتش يعادل إنجاز لويس فيجو بالكرة الذهبية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:54 م
مودريتش يعادل إنجاز لويس فيجو بالكرة الذهبية
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تُوّج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولي في تاريخه، وذلك في الحفل الذي اقيم مساء اليوم، الإثينن، بقاعة جراند بالاس، في العاصمة الفرنسية باريس.


 وتفوق مودريتش على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، اللذان حلا في المركز الثاني والثالث حسب تصويت الجائزة.


ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن مودريتش ثاني لاعب وسط من ريال مدريد يفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد لويس فيجو في عام 2000.

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